Chiarano non cancella il Panevin: appuntamento il 5 gennaio

Il panevin di Chiarano quest'anno rischia di essere uno dei pochi, se non l'unico, falò dell'Epifania 2022 nella Marca. L'evento in programma mercoledì 5 gennaio alle ore 20 non è ancora stato cancellato e il sindaco del paese, Stefano De Pieri, sembra intenzionato a non mettere vincoli alla tradizione a meno di significativi peggioramenti dei contagi prima del 4 gennaio.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", anche il vicino Comune di Fontanelle ha rinunciato alla diretta social del Panevin a Soler per evitare polemiche e adeguarsi alle scelte di gran parte dei sindaci della provincia. Nei giorni scorsi erano stati cancellati i panevin di: Oderzo, Ponte di Piave, Meduna di Livenza, Salgareda, Gorgo al Monticano, Mansuè e Portobuffolè. Chiarano dal canto suo difenderà fino all'ultimo il Panevin organizzato dal Comitato festeggiamenti San Bartolomeo. Per partecipare sarà obbligatoria la mascherina e il rispetto del distanziamento interpersonale. Nonostante la zona gialla il Comune è pronto a rispettare la tradizione dell'Epifania. La decisione finale del sindaco sarà presa martedì 4 gennaio. Gli organizzatori restano, per ora, con le dita incrociate.