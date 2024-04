Chiarano, quasi due milioni di euro per rinnovare l'acquedotto

Sono stati approvati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione dell’acquedotto in via Prepier e via Roma, a Chiarano. L’intervento, con un investimento di Piave Servizi di 1 milione 800mila euro, risolverà le frequenti rotture delle tubazioni, obsolete e inefficienti per gli attuali standard di servizio, e aumenterà la pressione dell'acqua nella zona a sud del centro.

I lavori, a breve in fase di appalto, avranno una durata di circa un anno. «La Provincia di Treviso aveva in programma di asfaltare alcuni tratti di via Roma nel 2024, così abbiamo deciso di collaborare per ottimizzare i tempi e le risorse, e ridurre al minimo i disagi per i cittadini - spiega il presidente di Piave Servizi, Alessandro Bonet -. Di comune accordo, dunque, abbiamo deciso di realizzare i lavori di asfaltatura nel 2025, al termine del risanamento dell’acquedotto. In questa maniera, eviteremo di realizzare due cantieri separati, con conseguenti disagi per la circolazione». La posa di nuove condotte e il rifacimento dei nodi idraulici consentirà di migliorare l'efficienza e la sicurezza del sistema idrico, garantendo un servizio migliore ai cittadini. Tra i benefici rientreranno anche una riduzione dei disservizi, delle riparazioni e dei danni alla pavimentazione stradale. L'opera consiste nell’installazione di una nuova tubazione in via Prepier, che si estenderà fino a via Cavalier e al vicino serbatoio idrico, per una lunghezza totale di circa 1.800 metri. Nuove condotte verranno realizzate anche in via Roma, sulla Strada Provinciale 54, tra l'incrocio con via dell'Artigianato e la rotonda con via Baldizza, per una lunghezza di circa 1.700 metri. In corrispondenza della rotonda con via Vittorio Veneto si procederà al ricollegamento con la tubazione esistente, di recente sostituzione. I lavori includono il rifacimento di tre attraversamenti di canali, tutti di pertinenza del Genio Civile: uno subalveo (sotto il letto del canale) del canale Piovega, in via Prepier, e due aerei (sopra il canale) del canale Piavon, in via Roma. Con l’occasione verranno installati due misuratori di portata, in corrispondenza di via Roma e all’esterno del serbatoio. «Questi forniranno diversi vantaggi, tra cui il monitoraggio dei consumi in ciascun distretto, l’identificazione di eventuali perdite e l’ottimizzazione della gestione delle risorse idriche, con l’obiettivo di ridurre gli sprechi» sottolinea Bonet.

«Un plauso a Piave Servizi per questo intervento, che porterà a termine un programma di lavori avviato ben 10 anni fa. E un ringraziamento alla società per la grande disponibilità dimostrata, nonostante le difficoltà legate all'età delle reti idriche in tutti i nostri Comuni: sappiamo che è difficile accontentare tutti - conclude il sindaco di Chiarano, Stefano De Pieri -. Via Prepier e via Roma al momento presentano tubature obsolete, soggette a frequenti perdite localizzate. Soprattutto durante l'estate, faticano a reggere la richiesta dei residenti. Si tratta, dunque, di un lavoro atteso, che testimonia la proficua collaborazione che da tempo portiamo avanti con Piave Servizi per migliorare il servizio erogato ai cittadini».