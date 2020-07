Chiese aperte a Treviso: «Un patrimonio storico e artistico da scoprire»

«Aprire le porte delle chiese di Treviso raccontandone la storia e le bellezze sarà come aprire l’album di famiglia»: don Paolo Barbisan, direttore dell'ufficio diocesano per l'Arte sacra e i Beni culturali, ha presentato così giovedì mattina, 30 luglio, nei locali dell’oratorio 31 Centro della parrocchia del Duomo, il progetto "Chiese aperte di Treviso", l'iniziativa nata per valorizzare il patrimonio conservato nelle principali chiese del centro storico di Treviso con un servizio di accoglienza e accompagnamento, fatto da volontari, alla scoperta di questa bellezza, in occasione di alcuni eventi e nei weekend. Cinque le chiese interessate, per un progetto che ha ricevuto un finanziamento della Conferenza episcopale italiana attraverso i fondi dell’8xmille: si tratta del complesso di San Nicolò, col tempio e la sala del Capitolo, del complesso del Duomo, di San Vito-Santa Lucia, di Sant’Agostino e San Gregorio.

La ricerca di volontari (cultori d’arte, appassionati di Treviso e della sua storia) è già partita e sono una ventina quelli che finora si sono resi disponibili, come Cristiana, insegnante di religione e neolaureata in Scienze religiose con una tesi sull’arte sacra, e Giuliana, sacrista della Cattedrale, che ha raccontato come le abbia trasmesso grande forza, nel periodo del lockdown, contemplare nel silenzio della chiesa vuota l’Annunciazione del Tiziano, nella cappella Malchiostro. «Sono convinto che la bellezza possa salvarci, possa guarire anche le ferite di questo periodo difficile – ha sottolineato don Barbisan – indicandoci un altro modo di vivere, più sapiente, e possa contribuire ad accogliere i visitatori che stanno tornando a frequentare la nostra città. Desideriamo valorizzare il patrimonio artistico, storico, liturgico, spirituale delle nostre chiese». «Un progetto importante che come Amministrazione comunale vogliamo sostenere» ha detto l’assessore ai Beni culturali e Turismo del Comune di Treviso, Lavinia Colonna Preti, ricordando le collaborazioni con la Diocesi, dalla Via dei Presepi al progetto in cantiere del ticket unico per i musei e i siti artistici di Treviso.

