Ospedale Vittorio Veneto, al via l'attività della Chirurgia maxillo facciale

Prenderà il via martedì 16 gennaio l’attività clinica e ambulatoriale dell’Unità operativa semplice dipartimentale del reparto di Chirurgia maxillo facciale all'ospedale di Vittorio Veneto, con sei posti letto dedicati all’interno del reparto di Day week surgery multidisciplinare, situato al sesto piano dell'ospedale di Costa.

Il servizio è rivolto alla diagnosi e al trattamento delle patologie chirurgiche del distretto orale e cranio-maxillo-facciale: alterazioni patologiche delle ossa e dei tessuti molli di testa e collo, delle ghiandole salivari e del cavo orale, con particolare interesse alla traumatologia, alla patologia oncologica del cavo orale e del massiccio facciale, compresa la chirurgia ricostruttiva, alla chirurgia delle atrofie dei mascellari, alla patologia dell’orbita ed alla chirurgia delle affezioni primitive e secondarie delle ossa del massiccio facciale, includendo anche quelle di origine dentale. L’attività della Chirurgia maxillo facciale vedrà una stretta collaborazione con la storica unità operativa complessa di Otorinolaringoiatria del nosocomio vittoriese, già sede del Centro Regionale per il trattamento delle neoplasie della laringe, affrontando patologie di interesse comune quali l’oncologia testa-collo e la chirurgia ricostruttiva, gli esiti di chirurgia e radioterapia e le patologie naso-sinusali di origine odontogena.

L'equipe

La direzione dell’Unità operativa semplice dipartimentale (Uosd) di Chirurgia Maxillo facciale è stata affidata al dottor Marco Rossi, specializzato in Chirurgia Maxillo facciale all’Università degli Studi di Padova nel 2006. Il dottor Rossi si è formato presso l’Azienda Ospedaliera-Università di Padova e l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano. Ha prestato servizio a Padova fino al 2016 e poi nella Chirurgia Maxillo facciale di Treviso fino al novembre 2023. Ha svolto circa 1500 interventi chirurgici di chirurgia maggiore in qualità di primo operatore. Il dottor Rossi sarà affiancato dalla dottoressa Valentina Basile, specializzata nel 2016 con il massimo dei voti presso la Scuola di Specializzazione di Chirurgia Maxillo Facciale dell'Università Milano Bicocca. Nel corso del suo iter formativo ha avuto l'opportunità di collaborare con realtà italiane e straniere, rivolgendo particolare attenzione all'ambito malformativo e traumatologico. La dr.ssa Basile è arrivata in Ulss 2, nel 2020, dopo aver lavorato nell'Uosd di Chirurgia Maxillo Facciale Pediatrica degli Spedali Civili di Brescia. Le attività della Uosd di Chirurgia Maxillo facciale saranno supportate dai Coordinatori e dal personale sanitario del reparto di Day week surgery multidisciplinare, della Piastra ambulatoriale e del Blocco operatorio di Vittorio Veneto.

Il commento

«L’attività che inizia martedì a Vittorio Veneto è una grande opportunità per i nostri assistiti che potranno contare su un servizio di livello qualificato senza dover ricorrere a spostamenti verso altre strutture - chiude il direttore generale, Francesco Benazzi -, auguro al dottor Rossi e ai suoi collaboratori un buon lavoro».