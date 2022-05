Ca' Foncello, paziente con tumore al colon: intervento senza incisioni e cicatrici

Una chirurgia mini-invasiva che sfrutta l’accesso naturale vaginale abbinata ad un approccio laparoscopico con tempi di ripresa più rapidi e senza lasciare cicatrici. È il principio alla base della tecnica chirurgica innovativa chiamata Noses (natural orifice specimen extraction surgery), che permette di eseguire interventi laparoscopici senza incisioni sull’addome. Questo tipo di intervento chirurgico è stato eseguito per la prima volta all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso su una paziente con un tumore del colon e un prolasso dell’utero, da un’équipe multidisciplinare della unità operativa complessa (Uoc) di Chirurgia 2, diretta dal professor Giacomo Zanus, e della Uoc di Ginecologia, diretta dal dottor Enrico Busato.

I commenti

«In laparoscopia abbiamo inizialmente asportato il tumore al colon e rimosso i linfonodi del mesocolon fino all’origine dei vasi mesenterici - spiega il chirurgo che ha eseguito l’intervento, Giulio Santoro -. Successivamente il dottor Candiotto, ginecologo, ha eseguito l’isterectomia, sempre in laparoscopia. Abbiamo dunque rimosso sia l’utero che il colon dal basso attraverso la via transvaginale. Nuovamente per via laparoscopica è stata poi realizzata la anastomosi colorettale, che ha ricostruito il transito intestinale». «La tecnica con l’assenza di incisioni addominali permette di arrivare quasi ad un azzeramento del dolore post operatorio e alla riduzione dei tempi di degenza - sottolinea il professor Zanus -. La paziente si è alzata dal letto già la sera stessa dell’intervento ed è stata dimessa dopo quattro giorni. Inoltre, alla degenza ridotta, si abbina anche il vantaggio estetico di una chirurgia senza incisioni e senza cicatrici». «Non facendo ricorso ad incisioni - conclude il dottor Busato - si hanno non solo vantaggi estetici, ma anche notevole riduzione dei rischi di infezioni della ferita o di possibili ernie di parete. Le pazienti possono riprendere precocemente ogni attività fisica, lavorativa e sessuale».