Chirurgia rigenerativa, primo congresso Simcri a Treviso: 50 medici a confronto

Il gotha della chirurgia rigenerativa polispecialistica si riunirà a Treviso venerdì 17 maggio per il primo congresso di Simcri NordEst, la Società italiana di medicina e chirurgia polispecialistica rigenerativa, di cui è presidente per il Triveneto il neurochirurgo trevigiano Alberto Alexandre, tra i massimi esperti italiani di chirurgia del sistema nervoso periferico e delle patologie della colonna vertebrale, nonché fondatore e direttore sanitario di EU.N.I (European Neurosurgical Institute). Il primo congresso Simcri nella Marca riunirà all’hotel Maggior Consiglio una cinquantina di esponenti di rilievo del mondo clinico, scientifico e accademico per approfondire il tema delle nuove frontiere della chirurgia rigenerativa: una particolare branca della medicina che punta alla “riparazione” dei tessuti danneggiati da un trauma, da una patologia o dall’invecchiamento, attraverso interventi minimamente invasivi ad altissima precisione, basati sulla rigenerazione cellulare.

Tra i partecipanti ai lavori del congresso scientifico: il professor Massimo Danese, presidente nazionale Simcri, chirurgo vascolare, che opera nel settore della “chirurgia vascolare open” e della “chirurgia endo-vascolare” con tecniche mininvasive, proporrà una lezione magistrale sui più innovativi approcci per il trattamento dell’ischemia. Il dottor Gaetano Caloprisco, già primario della Medicina Trasfusionale di Belluno è uno dei padri scientifici dell’utilizzo del gel piastrinico per stimolare la riparazione dei tessuti nell’organismo. La dottoressa Diletta Trojan, direttrice della Fondazione Banca dei Tessuti di Treviso, la più grande d’Italia, nonché presidente dell'Eatcb (European Association of Tissue and Cell Banks) e dello young scientific board Simcri. Il congresso è aperto ai cittadini e a ingresso gratuito. Per i professionisti, quali medici, farmacisti, biologi, tecnici sanitari, infermieri, fisioterapisti e odontoiatri è possibile iscriversi per ottenere i crediti formativi Ecm-Educazione Continua in Medicina del Ministero della Salute.

Il commento

«Questo approccio sfrutta la capacità delle cellule del corpo di riparare o rigenerare i tessuti danneggiati, in particolare in campo ortopedico, per la cura di alcune patologie molto comuni e altamente invalidanti all’anca e al ginocchio, alla colonna vertebrale e ai nervi degli arti» sottolinea il presidente Alberto Alexandre «grazie alla chirurgia rigenerativa si può quindi evitare o posticipare più in là nel tempo il ricorso alla chirurgia demolitiva o protesica, a tutto vantaggio del benessere del paziente, che potrà trovare risposta al disturbo che è causa di dolore e difficoltà di movimento, riducendo la convalescenza e i postumi dell’intervento, con ricadute positive per la qualità della vita. Il congresso che siamo onorati di ospitare a Treviso sarà l’occasione per fare il punto sui brillanti risultati fin qui raggiunti dalla chirurgia rigenerativa e sulle promettenti prospettive cliniche in fase di implementazione».