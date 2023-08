Chiude temporaneamente l'ufficio postale a San Giuseppe

L'ufficio postale Treviso 7, in via Da Corona a San Giuseppe, resterà chiuso fino a giovedì 31 agosto per lavori di manutenzione straordinaria. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi alle poste centrali di Treviso, in piazza Vittoria (aperte dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05, e il sabato fino alle 12.35).

Poste Italiane ricorda che per accedere all’ufficio postale Treviso Centro si può prenotare il turno allo sportello, tramite le app Ufficio Postale, BancoPosta o Postepay. L'ufficio di San Giuseppe riaprirà regolarmente venerdì 1 settembre prossimo, con i consueti orari.