Lavori interni alle Poste di Altivole: l'ufficio chiuderà per una settimana

Poste Italiane ha comunicato che l’ufficio postale di via Roma ad Altivole resterà chiuso da lunedì 17 a lunedì 24 gennaio per lavori interni. Durante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro delle raccomandate, la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Caselle di Altivole, in via Sant’Apollonia, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45 e dotato di ATM Postamat in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana. Con orario continuato 8.20 – 19.05 è disponibile anche l’ufficio postale di Montebelluna, in largo Dieci Martiri. L’ufficio postale di Altivole riaprirà il 25 gennaio con i consueti orari.