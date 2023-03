Chiusura definitiva del carcere minorile, vertice in Prefettura

Vertice in programma venerdì 17 marzo in Prefettura a Treviso in vista dell'imminente riapertura del carcere minorile dopo i gravi fatti di aprile che hanno portato alla sua chiusura temporanea.

I sindacati di categoria Fp Cgil, Fpl, Usb e Sappe illustreranno nel dettaglio le carenze e le criticità del carcere che li hanno portati a chiedere la chiusura in via definitiva dell'istituto penitenziario minorile. Per la Fp Cgil di Treviso sarà presente la segretaria generale Marta Casarin.