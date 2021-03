Dopo 38 anni il negozio di abbigliamento Ferracin lascia Treviso

Dopo ben 38 anni di onorato servizio in centro città il negozio di abbigliamento Ferracin di viale Cadorna chiuderà per sempre i battenti questa estate. Il Gruppo, infatti, ha deciso di mantenere attivi solo i punti di vendita di Conegliano, Susegana e Refrontolo. A causare questa sofferta decisione, come riporta "la Tribuna", sono state in primis le conseguenze economiche della pandemia che hanno portato ad una contrazione inevitabile degli acquisti da parte dei cittadini. Dall'altro lato, invece, è subentrata anche l'impossibilità di acquisire definitivamente gli spazi del negozio ora in affitto visto il mancato accordo sul punto con la proprietà. Da qui la decisione di dire addio, almeno temporaneamente e per qualche anno, al centro storico trevigiano. Tra l'esborso per l'affitto, i mancati introiti dalle vendite e i costi fissi da sostenere, continuare in questa situazione non era dunque più sostenibile nonostante l'attuale punto vendita fosse oramai aperto dal lontano 2000. Una decisione, quella della chiusura a Treviso, che permetterà ora di far rifiatare gli altri negozi del Gruppo.