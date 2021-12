Treviso perde un pezzo di storia: dopo 42 anni chiude il negozio Buffetti

Si appresta ad essere un giorno della vigilia di Natale quanto mai storico quello dei professionisti trevigiani che per ben 42 anni si sono riforniti, giorno dopo giorno, dal negozio "Buffetti" con sede in piazza Vittoria. Il 24 dicembre sarà difatti l'ultimo giorno di apertura per "L'ufficio del Centro", concessionario del marchio Buffetti e operante da oltre 25 anni nel campo delle forniture per ufficio con una gamma di oltre 12.000 prodotti e servizi per la scuola, l'ufficio e le idee regalo. Insomma, un'attività storica che è cresciuta con la città, seguendo mano a mano le innovazioni tecnologiche per restare sempre al passo coi tempi. La pandemia ha però messo in difficoltà tante aziende ed attività, compreso il negozio Buffetti che ha visto ridursi di molto la clientela in centro città, un problema comune anche ad altri negozi. Proprio per questo la proprietà, come riporta "la Tribuna", ha deciso di chiudere per sempre le serrande del punto vendita di piazza Vittoria per puntare esclusivamente sul negozio da tempo presente a Paese, in via Castellana che, a differenza del "fratello centrino", sta ottenendo un buon successo di clientela. A spingere sicuramente la presenza di un parcheggio comodo e la posizione lungo un'arteria nevralgica del territorio. Una scelta lungimirante dunque quella di patron Bertato, sia per razionalizzare i costi che per affrontare con più serenità il passaggio futuro al digitale.