Fiera, Postumia chiusa per 12 giorni: lavori alla rete del gas metano

Da lunedì 22 agosto a venerdì 2 settembre, la Postumia verrà chiusa al traffico dal semaforo dell’incrocio con viale IV novembre e via Leonardo Da Vinci fino all’incrocio con via Seitz. La chiusura si è resa necessaria per la posa di una condotta di gas metano necessaria a potenziare la fornitura in località Fiera. Per tutta la durata del cantiere sarà garantito il passaggio dei soli residenti.