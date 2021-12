Autovie chiude per una settimana la rampa di collegamento tra A27 e A28

Procedono i lavori di manutenzione della rete autostradale tra Veneto e Friuli. La prossima settimana i tecnici di Autovie e le maestranze locali saranno impegnate nella riqualificazione di due linee di giunti che interesseranno una parte del Nodo di Conegliano (allacciamento A28/A27). In particolare, dalle ore 7 di lunedì 13 dicembre fino alle ore 22 di domenica verrà chiusa alla circolazione la rampa di collegamento tra la carreggiata Nord della A28 (Portogruaro-Conegliano) e la carreggiata Sud della A27 (direttrice Portogruaro-Venezia). I veicoli provenienti dall’autostrada A28 e diretti verso la A27 in direzione Venezia/Milano potranno uscire alla stazione di Conegliano e seguendo gli itinerari alternativi con direzione Venezia, opportunamente segnalati, potranno rientrare allo stesso casello. Come sempre, Autovie consiglia la massima prudenza al volante, invitando i viaggiatori a controllare il traffico chiamando il numero verde 800996099 oppure visitando il sito www.infoviaggiando.it o scaricando l’app infoviaggiando.