Manutenzione straordinaria, chiude il sottopasso di Via Pra’ dei Roveri

Il sottopasso di collegamento con Mogliano Ovest e l’area artigianale Sapim sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria dal 3 al 21 luglio per opere strutturali e dal 28 agosto al 2 settembre per asfaltatura.

Il traffico sarà deviato nel sottopasso di Via Ca’ Marcello (SP 64 VAR Tangenziale Ovest), all’altezza dell’ex Nigi. I lavori si rendono necessari al fine di migliorare la sicurezza stradale, in quanto il sottopasso di Via Pra’ dei Roveri verte in uno stato di degrado avanzato con presenza di fessurazioni longitudinali sulla pavimentazione stradale e infiltrazioni d’acqua di falda, infiltrazioni dai giunti tra monolite e diaframmi anche sulle pareti verticali. «Sappiamo bene che il sottopasso ferroviario di Via Pra’ dei Roveri è una infrastruttura viabilistica fondamentale poiché collega le due parti della nostra Città, tant’è che abbiamo cercato di limitare il più possibile i disagi per i cittadini scegliendo di intervenire velocemente e nel periodo estivo in cui si registrano minori volumi di traffico. Con questo intervento mettiamo in sicurezza la pericolosa situazione che era venuta a crearsi, eliminando le insidiose infiltrazioni d’acqua da falda freatica.» dichiara Davide Bortolato, Sindaco di Mogliano Veneto. L’intervento, per un costo complessivo di 130mila euro, riguarderà la fresatura del manto stradale, la canalizzazione delle acque di falda tramite posa di pozzetti e tubi drenanti, l’idrolavaggio ad alta pressione, la passivazione delle armature sporgenti e il ripristino delle pareti, oltre alla riasfaltatura finale con segnaletica orizzontale. Progettista e direttore dei lavori è il geometra Marco Semenzato, RUP dell’opera è l’architetto Licia Casarin.