Nuova condotta del gas: Via Santa Bona Vecchia chiusa al traffico per un mese

Da lunedì 19 settembre e fino a venerdì 14 ottobre, per la posa della nuova condotta di gas metano, verrà chiusa al traffico via San Bona Vecchia. Il transito sarà garantito ai soli residenti. A maggio la strada era stata interessata dai lavori di asfaltatura con l'intervento tra via Santa Bona Vecchia e Viale della Repubblica per il rifacimento del manto stradale. Ora il nuovo cantiere con disagi inevitabili alla viabilità trevigiana nel corso delle prossime settimane.