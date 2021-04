Condannato a oltre 13 anni di carcere, era in Cambogia: arrestato

Dovevano arrestare Antonello Marras, 45enne sardo condannato a 8 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale su minore ma, nella casa di Phnom Penh (Cambogia) dove l'uomo si nascondeva, le forze dell'ordine hanno trovato, a sorpresa, anche il latitante trevigiano Christian Casagrande, ricercato da ben quattro anni. Per entrambi gli arrestati è stata chiesta l'estradizione.

Si è conclusa in questo modo l'operazione internazionale coordinata dalle autorità italiane e cambogiane attraverso l'esperto per la sicurezza dell'Interpol. Casagrande, 45 anni, originario di Conegliano ma residente a Sacile, era fuggito dall'Italia nel 2017 quando il tribunale di Venezia aveva respinto la sua istanza di misure alternative alla detenzione in carcere dopo la condanna a 13 anni e quattro mesi di reclusione per una serie di gravi reati finanziari tra cui due bancarotte fraudolente (6 anni di condanna), contraffazione di vini, uso indebito di carte di credito ed estorsione ai danni dei gestori di un night club di Pordenone. In un primo momento Casagrande si era nascosto in Serbia e Romania prima di farsi una nuova vita in Thailandia, spostandosi spesso nella vicina Cambogia dov'è stato arrestato.