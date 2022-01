Male incurabile, il sorriso di papà Christian si spegne a 47 anni

Ha lottato con tutte le sue forze per trascorrere un ultimo Natale insieme ai suoi cari poi, mercoledì 29 dicembre, il suo cuore ha smesso di battere a soli 47 anni. Christian Moratto non ce l'ha fatta: un tumore all'apparato digerente l'ha strappato all'amore dei familiari che gli sono stati vicini fino all'ultimo. Papà di Sebastiano, 4 anni, a fine novembre Moratto era riuscito a sposarsi con la compagna Sonia, dopo anni di convivenza. Il funerale è stato celebrato nell'ultimo giorno dell'anno, venerdì 31 dicembre. Al termine della cerimonia la salma è stata cremata ed oggi le ceneri di Christian si trovano nell'appartamento in cui vivono la moglie e l'amato figlioletto. Operaio nel settore del legno, Christian lascia anche i genitori, il fratello, la suocera, i cognati uniti a nipoti ed amici.