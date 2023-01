Cade un albero al sesto tornante di Cima Grappa, strada bloccata

Un albero, a causa delle forti raffiche di vento, è stato divelto ed è finito sulla carreggiata di via Cadorna a Pieve del Grappa, in località Cima Grappa, all'altezza del sesto tornante. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di oggi, 9 gennaio, e non ha provocato fortunatamente feriti o danni ai mezzi. La circolazione è rimasta bloccata per alcune ore, fino a quando gli operai comunali hanno rimosso l'ostacolo e ripristinato la viabilità.