Cerimonia al sacrario: «Il monte Grappa laboratorio contro le ingiurie al territorio»

Parterre internazionale per la cerimonia al Sacrario di Cima Grappa ieri, domenica 6 agosto, con le delegazioni italiana e dei Paesi che facevano parte dell’Impero Austro-Ungarico. La cerimonia di commemorazione dei caduti della Grande Guerra di entrambi i fronti, italiano e austroungarico (che in oltre 23.000 riposano l’uno accanto all’altro in una dimensione di pace e di fratellanza tra i popoli d’Europa) e delle vittime partigiane del rastrellamento nazifascista della Seconda Guerra Mondiale, racchiude in sé molteplici significati.

«Quest’anno l’attenzione è tutta dedicata alla crisi climatica, tema di straziante attualità, su cui sono concentrati gli impegni e i moniti del Santo Padre e del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, insieme a cinque Capi di Stato del Mediterraneo hanno chiesto di tenerlo al centro delle agende delle istituzioni europee e nazionali» evidenzia il Sindaco di Pieve del Grappa e Presidente del Comitato organizzatore, Annalisa Rampin. A Cima Grappa i valori laici e quelli religiosi si incontrano in una felice sintesi, diventando così inclusivi e universali. Dal 1901 infatti, per volontà del futuro Papa Pio X (di cui ricorre il 120° anniversario della sua elezione a Pontefice), ogni prima domenica di agosto, si celebra la cerimonia di Cima Grappa, nata come atto di devozione, ma diventata negli anni, a partire dalla fine della Grande Guerra, il momento del ricordo e della riconciliazione dei popoli europei. La linea del Grappa è stata infatti uno dei fronti cruciali della Prima Guerra Mondiale e teatro di lotte eroiche nella lotta di Liberazione, durante la Resistenza.

La giornata, iniziata con la deposizione della corona al Monumento al Partigiano è proseguita presso il Sacrario con il saluto della Presidente del Comitato organizzatore e Sindaco di Pieve del Grappa, Annalisa Rampin, della Regione Veneto rappresentata dall’Assessore alla Salute Manuela Lanzarin e del Generale Domenico Rossi che ha letto il messaggio di saluto del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in qualità di suo Consigliere.

La Commemorazione ufficiale è stata affidata al Ministro ai rapporti col Parlamento, Sen. Luca Ciriani in Rappresentanza della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla presenza di autorità nazionali e territoriali, civili, militari e religiose, dei Sindaci in rappresentanza dei propri cittadini e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La funzione religiosa è stata officiata dal Vescovo di Treviso, S. B. Card. Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. A conclusione della cerimonia, le Autorità hanno omaggiato i Caduti del Cimitero Austro-Ungarico.