Cimitero di San Lazzaro: in arrivo un’area totalmente dedicata alle sepolture musulmane

Il cimitero di San Lazzaro si apre ad una nuova inclusività. Entro l'estate partiranno infatti i lavori per la realizzazione dell'area dedicata alle sepolture islamiche (per ora solo per i fedeli residenti a Treviso), così come già in progetto 15 anni fa. Nel dettaglio, l’area per le sepolture musulmane verrà temporaneamente posizionata nell’ultimo tratto libero degli attuali campi 2014-2017 e 2018-2020 per un totale di 20 fosse (9+11) che saranno rivolte verso sud-est, e quindi La Mecca, come vuole il rito islamico. L’area, che per il futuro avrà una concessione almeno fino al 2051, sarà poi delimitata da una siepe per garantire a tutti la privacy, così come saranno ammesse iscrizioni in lingua originale e ornamenti tipici. La gestione sarà poi come sempre affidata a Contarina, mentre le tariffe cimiteriali rimarranno invariate e saranno a carico della comunità islamica trevigiana che si rivarrà poi sui singoli fedeli di volta in volta coinvolti nella sepoltura. Il costo totale dell'opera sarà di poco inferiore ai 10mila euro.

«In questi due ultimi anni di pandemia le esigenze cimiteriali sono radicalmente cambiate – commenta Sandro Zampese, assessore ai lavori pubblici – Basti pensare al netto aumento nelle richieste di cremazione, tanto che stiamo già pensando alla realizzazione in futuro di un secondo forno crematorio. Così come nei prossimi anni (tra almeno due, quando verrà approvato il nuovo Piano Regolatore Cimiteriale) verrà realizzato l’ampliamento del cimitero maggiore a sud-ovest, dove troverà spazio anche l’area definitivamente dedicata alle sepolture acattoliche. Il nostro obiettivo è difatti quello di far coesistere serenamente, ed eticamente, religioni diverse negli stessi spazi. Come tra l’altro avviene già con il camposanto ebraico». Una scelta presa dunque nel solco dettato dalla legge e di comune accordo con l’UCOII (Unione delle comunità e organizzazioni islamiche in Italia) e Abdallah Khezraji della Cooperativa "Hilal".