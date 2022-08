Cimitero di San Lazzaro, al via i lavori di riqualificazione

Come preannunciato alcuni giorni fa, questa settimana sono iniziati i lavori per la riqualificazione del campo dei bambini presente nella parte centrale del Cimitero Maggiore, dove sorgerà il nuovo Giardino degli Angeli destinato alla sepoltura e al ricordo dei bambini morti in tenera età.

Il progetto

L'intervento prevede la piantumazione di alberi e arbusti, la creazione di vialetti in ghiaia compattata e di un luogo di meditazione, dove familiari e amici possono sostare per un momento di preghiera e raccoglimento. Inoltre, verranno riqualificate 73 sepolture predisponendo il coprifossa mancante e sarà creato lo spazio per 60 nuove sepolture. Nella nuova area saranno posizionati anche 87 cippi commemorativi in ricordo dei bambini sepolti nel campo non più in uso in un'altra area del cimitero, che sarà dismessa. Contarina, che si occupa dell’esecuzione dei lavori, informa l’intera cittadinanza che nei prossimi giorni l’area centrale del cimitero di San Lazzaro verrà completamente recintata e non sarà più accessibile l'accesso alle sepolture. Eventuali oggetti o ricordi possono essere ritirati entro il 31 agosto. Il materiale non recuperato verrà raccolto e conservato negli uffici di San Lazzaro e resterà a disposizione delle famiglie. I lavori si concluderanno entro il 31 ottobre per rendere accessibile il Giardino degli Angeli nel giorno della Commemorazione dei defunti.

Il commento

«Di fronte ad un tema così delicato e sensibile, siamo tutti impegnati per rispettare i tempi, affinché nella giornata del 2 novembre sia possibile commemorare, in un unico sito riqualificato, la memoria di tutti i bambini. Non solo un senso di sensibilità e rispetto per quei valori che sono tanto cari alla nostra comunità trevigiana, ma anche un impegno preso con le famiglie e in particolare una delle mamme dei piccoli angeli» conclude Sandro Zampese, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Treviso.