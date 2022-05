Cimitero di San Lazzaro: il Comune pensa ad un'area per le sepolture islamiche

Uno spazio verde da dedicare alle sepolture islamiche. E' questo quanto sta pensando il Comune di Treviso per il cimitero comunale di San Lazzaro. Come riporta "la Tribuna", l'idea era già sui tavoli di Ca' Sugana 15 anni fa, ma poi per diversi motivi non se ne era più fatto nulla. Oggi però, a seguito anche del Covid che ha impedito a molti stranieri di poter rimpatriare le salme dei cari scomparsi, il Comune ha deciso di rispolverare il progetto nell'ottica si una nuova sensibilità all'argomento, per puntare così ad una maggiore inclusività. Del progetto se ne occuperanno l'Assessorato al Lavori Pubblici di Sandro Zampese e Contarina, il tutto seguendo anche gli accordi già raggiunti con i rappresentanti della comunità islamica trevigiana. Ancora non noti i tempi di realizzazione dell'area a loro dedicata, anche perché (a differenza di quanto già accade ormai da decessi con le sepolture ebraiche, ammesse in cimitero) si dovrà valutare come eseguire i lavori in base ai riti che richiede il credo musulmano e al fatto che le tombe dovranno essere rivolte verso La Mecca.