C'è la partita della Nazionale, rinviato il cinema all'aperto

Venerdì 2 giugno il Comune di Treviso ha deciso di annullare la serata di cinema in programma a Santa Maria del Rovere per permettere a tutti di seguire i quarti di finale tra Italia e Belgio

La serata della rassegna "Cine d’epoca" in programma venerdì 2 luglio a Santa Maria del Rovere con la proiezione del film "10 giorni senza mamma" è rinviata a venerdì 3 settembre 2021. Il motivo è la concomitanza della proiezione con la partita Italia-Belgio, valida per i quarti di finale di Euro 2020. Prevedendo una proiezione quasi deserta, gli organizzatori hanno deciso di posticipare a settembre il film in programma a Santa Maria del Rovere.