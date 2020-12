I cinema riaprono per un giorno: «Niente film, vogliamo incontrare il pubblico»

Per la prima volta a Natale i cinema saranno chiusi ma, domenica 13 dicembre, molte sale d'essai a Treviso e provincia hanno deciso di riaccendere le luci e riaprire simbolicamente le porte per incontrare il pubblico dopo quasi due mesi di chiusura e dare la possibilità agli spettatori che amano il cinema di sostenerlo attraverso l’acquisto di biglietti e abbonamenti regalo.

L’iniziativa, proposta dalla Federazione italiana cinema d'essai (Fice), si terrà nel giorno di Santa Lucia, protettrice degli occhi nonché della luce che rischiara l'inverno dopo la notte più lunga. Sperando di poter rivedere al più presto le luci dei cinema stabilmente accese, i gestori della Marca, con questa iniziativa, vogliono riaffermare il valore della sala cinematografica nella speranza che i cinema possano tornare ad aprire il più presto possibile insieme a teatri e musei. Le recenti disposizioni governative hanno infatti sancito la chiusura dei delle sale di tutta Italia fino a venerdì 15 gennaio 2021 senza indicare una possibile data di riapertura, mentre nel resto d’Europa molti Paesi si apprestano a riaprire per le festività natalizie.

Giuliana Fantoni, presidente della Fice Tre Venezie, spiega: «Domenica non ci sarà nessuna violazione del Dpcm da parte nostra. Apriremo i cinema in sicurezza. Gli spettatori non potranno entrare in sala anche se ci piacerebbe molto poter riaccendere i proiettori per un paio d'ore. Le casse saranno aperte e i gestori incontreranno il pubblico per confrontarsi insieme a loro sul futuro dei cinema. Gli esercenti trevigiani vogliono offrire un'occasione speciale di incontro agli spettatori. La sala cinematografica resta per noi l'unico luogo dove si possono davvero apprezzare i film, sia per l’insostituibilità della visione collettiva sul grande schermo che per la capacità di far vivere al pubblico un momento unico di incontro dal vivo. Questo Natale chiediamo a tutti di sostenere le sale regalando il cinema».

I cinema aperti nella Marca

Cinema Corso di Treviso: dalle 11.30 alle 13 e dalle 15 alle 17

Cinema Edera di Treviso: dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 18

Cinema Cristallo di Oderzo: dalle 10 alle 12.30

Cinema Manzoni di Paese: dalle 16 alle 18

Cinema Italia di Montebelluna: dalle 16 alle 18

Cinema Hesperia di Castelfranco Veneto: dalle 16 alle 18

Multisala Cinergia di Conegliano: cinema chiuso ma vendita di biglietti e abbonamenti online