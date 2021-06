"Cinema in pista": a Vittorio Veneto si pensa ad un nuovo cineforum all'aperto

Si chiama "Cinema in pista" la nuova iniziativa lanciata nei giorni scorsi dal Comune di Vittorio Veneto. L'idea nasce dall'assessore Antonella Uliana che ha pensato di rivitalizzare, per le famiglie, alcune serate di luglio e agosto proponendo un nuovo concetto di cinema all'aperto installando un maxischermo lungo la pista di atletica di piazzale Consolini, in tal modo che le tribune dell'impianto possano trasformarsi in una sorta di platea. Come riporta "il Gazzettino", nulla però è ancora certo visto che il Comune dovrà pubblicare il bando per trovare qualcuno che gestisca e organizzi l'attività ne periodo estivo, ma le basi comunque ci sono. Inoltre, proprio a pochi passi dall'impianto sportivo, riaprirà a breve anche il noto locale Bianconiglio che per l'occasione si presenterà con la nuova gestione affidata ai titolari del ristorante Palazzo Racola.