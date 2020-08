“Cinema on the road”: grande successo per i film all'aperto di Motta di Livenza

Ottimo risultato per il “Cinema on the road” di Motta di Livenza. Ad oggi sono già più di mille i partecipanti alle proiezioni itineranti. Film recentissimi e di varie tipologie, proiettati su uno schermo ad alta definizione di ultima generazione nei luoghi più belli di Motta di Livenza. Un tour itinerante che, grazie alla collaborazione dei Comitati Frazionali, ha permesso di far vivere anche le splendide frazioni e far scoprire luoghi spesso sottovalutati. Un periodo particolare in cui tutto è più difficile, una sfida accettata in sicurezza, una scommessa vinta che diventerà stabile grazie al progetto “#mottaèunica” finanziato dalla Regione Veneto.



«Un grande ringraziamento va alla Pro Loco di Motta di Livenza, con il suo presidente Roberto Cavezzan sempre disponibile e presente, all’Assessore Ilario Daneluzzi indispensabile supporto tecnico e a tutti i Consiglieri comunali di maggioranza che si sono messi a disposizione, anche questa volta, per la comunità - afferma il sindaco Alessandro Righi - Senza queste persone, che ci mettono oltre alla faccia anche le gambe, l’offerta nella nostra città, ancora di più in questa emergenza sanitaria, sarebbe assai più scarna e deludente. Un ringraziamento a tutti loro. Ora ci aspettano ulteriori due proiezioni di qualità. Vi aspettiamo numerosi alle prossime proiezioni».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.