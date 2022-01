Cinergia presenta il cinema a 4,50 €

Il Cinergia di Conegliano lancia una nuova offerta per incentivare il ritorno al cinema: nasce MercoleClick, una giornata con i biglietti a prezzo scontato per chi li acquista online.

Dopo il lunedì dedicato agli studenti, il Cinergia rilancia con il MercoleClick, una nuova iniziativa che fissa il prezzo dei biglietti* a 4,50 € per i soli acquisti dal portale online.

Nonostante le restrizioni che stanno interessando le sale in questo inizio 2022, il cinema coneglianese non demorde e spinge sull’acceleratore puntando su sito internet e app, una mossa che risponde ad una sempre crescente richiesta di flessibilità e interazione da parte del pubblico.

Dopo aver festeggiato il secondo anno di attività a inizio dicembre, il Cinergia è pronto ad affrontare un nuovo capitolo dell’esperienza cinematografica e non far mancare a tutti i cinefili della zona il loro punto di riferimento.

Con quasi 25 milioni di spettatori (fonte: Anec) nel 2021 il cinema ancora non raggiunge i dati pre-pandemia ma, tallonato dalle innumerevoli piattaforme di streaming online, fa dell’esperienza il suo punto forte e diventa digital con le promozioni online.

Dal 12 gennaio Cinergia fa un nuovo passo per far incontrare a sempre più spettatori la magia del cinema, un’occasione da non perdere.

*Saranno esclusi dalla promozione soltanto i film in uscita il mercoledì e gli eventi speciali