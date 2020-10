Cisl Veneto, Cinzia Bonan eletta nella segreteria regionale

Il Consiglio generale della Cisl del Veneto, in sessione da martedì mattina, 6 ottobre, alla Fiera di Verona, ha eletto Cinzia Bonan nella Segreteria regionale in sostituzione di Anna Orsini, andata in pensione nelle scorse settimane.

La sua candidatura è stata presentata dal Segretario generale Gianfranco Refosco dopo una ampia consultazione. Classe 1966, originaria di Casale sul Sile, Cinzia Bonan nei primi anni ‘80 ha iniziato lavorando nel settore turistico. L’incontro con il sindacato avviene, nel 1993, da responsabile della azienda che gestisce la ristorazione collettiva dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, dove viene eletta rappresentante sindacale dei lavoratori. Nel 1999 è operatrice sindacale a tempo pieno per la Fisascat, federazione del commercio e turismo di Treviso, di cui sarà anche responsabile della formazione e, successivamente, componente di Segreteria. Nel 2008 è eletta nella Segreteria della Unione territoriale di Treviso e poi, nel 2013, della neo unificata Cisl interprovinciale di Belluno Treviso. Nel 2017 ne diventa segretaria generale, carica che ha ricoperto fino ad oggi. Ai lavori del Consiglio generale, era presente anche Anna Maria Furlan.