Cipresso da abbattere, Viale XI Febbraio chiude al traffico

Per consentire le operazioni di potatura alberi in Viale XI Febbraio e, in particolare, l'abbattimento di un cipresso morto, dal 15 al 17 marzo, per il tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori, sarà sospeso il traffico di tutti i mezzi sul viale, a nord dell'incrocio con semaforo di Via Santa Caterina da Siena.