Nasce il Circolo culturale Conegliano

Si è aperto con un incontro con Alberto Villanova, Capogruppo Lega nel Consiglio Regionale Veneto, che ha esposto i prossimi passi per una maggiore Autonomia del Veneto, il ciclo di appuntamenti del nuovo Circolo Culturale Conegliano. La nuova Associazione, che ha sede in Piazza Cima, sopra al Bar Caffè Il Teatro, è presieduta da Luciano Finesso e vede in carica per il primo anno gli altri 4 soci fondatori e componenti il consiglio: Rino Boscarato, Massimo Breda, Luigi De Nardi e Alessandro Toffoli (vicepresidente). Attualmente ha una settantina di soci iscritti e si propone di arrivare a cento entro fine anno. Creato senza scopo di lucro il Circolo Culturale Conegliano, come si legge all’articolo 5 dello Statuto, “si propone di promuovere attività culturali, artistiche, ricreative, sportive, turistiche e solidali, contribuendo in tal modo alla crescita culturale e civile dei propri soci e dell’intera comunità di Conegliano” e di “promuovere azioni che riconoscano la persona al centro di qualsiasi iniziativa, anche ai fini di una più completa formazione umana, civile e sociale.” Inoltre si dedicherà ad iniziative in favore dell’ambiente “per la sua conservazione e il suo sviluppo”. Infine, si propone di collaborare con altre Associazioni ed Enti, per “valorizzare la Città di Conegliano e il suo territorio, in quanto parte integrante delle colline dichiarate patrimonio dell’Unesco.”

Dopo il pienone per la serata con Villanova, che ha spiegato quali saranno i prossimi step previsti dalla Regione Veneto per le materie su cui ha chiesto maggiore autonomia, il Circolo Culturale Conegliano ospiterà altri esponenti della politica, della cultura e delle istituzioni per approfondire varie tematiche relative al territorio e al futuro di Conegliano. “Vorrei ringraziare tutti quelli che sono intervenuti e tutti coloro che hanno subito mostrato interesse per questa iniziativa – ha detto Luciano Finesso dopo la serata - Il Circolo Culturale Conegliano prende il via dalla bella esperienza della Lista Libertà Civica e Popolare (che ha ottenuto un ottimo 13,4% alle elezioni comunali lo scorso anno). Si era creato un gruppo unito e che ha lavorato assiduamente su più tematiche relative alla città e abbiamo tutti insieme ritenuto che questa esperienza non potesse finire lì. Il nostro spirito è quello di impegnarci per migliorare la città e con questo spirito inauguriamo questa nuova avventura.” Per chi volesse saperne di più o iscriversi al Circolo Culturale Conegliano, può mettersi in contatto con il segretario amministrativo Massimo Breda, tel. 347.4264623. Mail: massimo-breda@yahoo.it