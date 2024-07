Cisl Veneto, Massimiliano Paglini è il nuovo segretario generale

Massimiliano Paglini, 56 anni, dal novembre 2020 alla guida della Cisl Belluno Treviso, è stato eletto venerdì 12 luglio nuovo segretario generale di Cisl Veneto. La nomina è avvenuta a Mestre con il voto del consiglio generale dei componenti dell’assemblea che rappresenta tutti i territori e le categorie venete. Rinnovata, dunque, la segreteria di Cisl Veneto dopo le dimissioni di Gianfranco Refosco. Al fianco di Paglini sono stati eletti Stefania Botton, componente della Segreteria di Cisl Padova Rovigo, e Andrea Sabaini, Segretario organizzativo di Cisl Verona.

Paglini, originario di Montebelluna, ha iniziato l’attività sindacale nel mondo del credito nel 1991 come delegato di base, per entrare nel 2008 in Veneto Banca. Nel 2009 è stato eletto segretario del Sindacato delle banche e delle assicurazioni della Cisl di Treviso e Segretario generale della First (ex Fiba) Cisl del Gruppo Veneto Banca, carica ricoperta fino al passaggio in Intesa San Paolo. Dal 2015 fino al suo ingresso come organizzativo nella Segreteria della Cisl Belluno Treviso nel 2019, ha guidato come Segretario generale la First Cisl territoriale, il più grande sindacato italiano nel settore finanziario nato dalla fusione tra la Fiba e la Dircredito. «Assumo l’incarico con consapevolezza, coraggio, senso di responsabilità e dedizione, ringraziando la Segreteria uscente e ciascuno di voi - ha detto il neo eletto rivolgendosi all’assemblea di operatori, delegati, dirigenti sindacali - che oggi riponete la fiducia nelle persone e nel nuovo progetto che guideranno la Cisl del Veneto. Il modello che intendiamo mettere in campo è partecipativo, di confronto diffuso e strategico tra la Cisl e le sue Federazioni di categoria e le Unioni territoriali, all’interno di un sistema condiviso di co-protagonismo e dialogo costante. Il Veneto oggi ha bisogno di un deciso progetto di rigenerazione per disegnare il futuro all’interno di un patto che includa tutti i soggetti economici, politici, istituzionali e di rappresentanza per dare una spinta propulsiva a tutto il sistema produttivo, sociale, economico, scolastico ed accademico». Molte, d’altronde, le questioni aperte e delicate, a partire dalla tenuta del sistema del welfare e del socio-sanitario, fino alla necessità per il Veneto di mantenere ruolo e competitività all’interno del sistema-Paese e delle macro-aree interregionali europee. Il sistema socio-sanitario regionale rimane poi un sorvegliato speciale.

Per la Cisl Belluno Treviso si apre dunque una fase di cambiamento che non potrà che essere nel segno della continuità dei progetti e delle buone pratiche messe in campo nei quasi quattro anni di segreteria di Paglini. Lo statuto della Cisl stabilisce infatti la incompatibilità fra gli incarichi di Segretario territoriale e regionale e prevede che entro 15 giorni dalla elezione l’eletto comunichi per quale carica opta e rassegni le relative dimissioni. Il Segretario generale uscente, una volta date le dimissioni, avvierà immediatamente - visto anche il periodo estivo e le ferie di agosto alle porte - le consultazioni per la scelta della nuova Segreteria che prenderà il timone della Cisl territoriale e che verrà eletta dal Consiglio generale entro 30 giorni dalle dimissioni.

«Mi accingo a lasciare una Cisl Belluno Treviso forte e in salute - ha concluso Paglini -, radicata e centrata, vivace e presente in tutti gli ambiti sociali e del lavoro pubblico e privato, competente nella contrattazione ad ogni livello, rispondente alle tante richieste di supporto e rappresentanza di lavoratori e pensionati, famiglie, disoccupati, giovani e stranieri. Le Federazioni di categoria saranno chiamate a scegliere un nuovo gruppo dirigente nel segno della continuità con quanto fatto fino ad oggi, nella prosecuzione dei progetti avviati nei territori, con l’obiettivo si sviluppare ulteriormente il principio del sindacato di prossimità e di intermediazione che è stato uno dei tratti distintivi della Cisl in questi anni». Dal 2020 ad oggi la Cisl Belluno Treviso si è rafforzata nei numeri e - 90.029 gli iscritti nelle due province, 10 associati ogni 100 abitanti over 15 - e sul territorio, con l’apertura di nuove sedi - Castelfranco, Vazzola e poche settimane fa il nuovo quartiere generale di Treviso in Strada Ovest, Mel e Pieve di Cadore nel Bellunese - e il rafforzamento dei servizi, a partire da quelli fiscali e di patronato. Tutti dati che sono stati resi noti proprio lo scorso 20 giugno all’inaugurazione della sede trevigiana intitolata a Giuseppe Corazzin. Nella Marca, la Cisl è presente con almeno un iscritto in 5.727 aziende; 10 le imprese con almeno 150 tesserati. Nel Bellunese la Confederazione è presente in 1.697 imprese con almeno un iscritto; sempre 10 le aziende con almeno 80 iscritti. 65.254 le dichiarazioni dei redditi (50.252 a Treviso e 15.002 a Belluno) elaborate l’anno scorso; 61.083 le pratiche, di cui 42.143 a Treviso e 18.940 Belluno, elaborate dal patronato Inas nel 2023.

Il messaggio di Zaia

Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha salutato la nomina di Paglini con queste parole: «Lo attende una bella sfida, con una grande responsabilità, in una regione come il Veneto. Sono sicuro che saprà dare dimostrazione di grande competenza, soprattutto in considerazione di una stagione nuova come quella avviata con l’approvazione della legge sull’Autonomia e dei negoziati che verranno intrapresi».