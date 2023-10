Cison di Valmarino, oltre 30mila euro a piccole e micro-imprese del territorio

Oltre 30mila euro a favore delle attività produttive del comune di Cison di Valmarino. Dopo alcuni mesi di attesa sono finalmente arrivate a piccole e micro-imprese del territorio le risorse grazie a un bando ministeriale per i "Contributi ai Comuni delle aree interne a valere sul fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali (annualità 2021)".

«Abbiamo distribuito 30.209 euro grazie a un bando che ci ha permesso di andare incontro alle richieste di 15 imprese del nostro comune - spiega il sindaco Cristina Da Soller -. Siamo felici di aver potuto dare un ulteriore aiuto alle nostre piccole realtà locali e stiamo già lavorando per predisporre il nuovo bando per la successiva annualità». Ora sul piatto ci sono gli 844mila euro che arriveranno grazie al cosiddetto "bando Borghi”, a cui hanno già partecipato decine di realtà (nuove e consolidate) del territorio. «C’è inoltre il riconoscimento, insieme agli altri comuni della vallata, da parte della Regione Veneto come “Distretto del Commercio - conclude il primo cittadino - . Questi vogliono essere segnali tangibili dell’attenzione che, come amministrazione, intendiamo dare al mondo artigianale e imprenditoriale della zona. Un mondo che per noi rappresenta un insostituibile segno di vitalità delle nostre comunità».