Cison di Valmarino, nuovo bando a sostegno delle imprese

Nuova linfa per le piccole e micro-imprese che svolgono attività economiche in ambito commerciale e artigianale nel territorio di Cison di Valmarino. Il bando è già aperto e le attività interessate potranno candidarsi fino al prossimo 10 maggio. Per il terzo anno di fila, il Comune di Cison di Valmarino ha deciso di destinare oltre 30mila euro a fondo perduto per le spese di gestione (o di investimento) sostenute dalle imprese del territorio.

Questa volta, le risorse messe a disposizione dal “Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali” (per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022) si concentreranno sulle piccole realtà, quelle che hanno un minor numero di dipendenti, hanno effettuato investimenti e quelle che si attivano nell’ambito della comunicazione e della promozione dell’immagine coordinata adottata recentemente. Una scelta, questa, motivata dalla forte vocazione turistica di Cison di Valmarino, la cui attrattività ha trovato, proprio nelle scorse settimane, l’identità visiva “Borgo vivo”.

«Per quanto concerne i ristori, nel primo anno (il 2020, segnato dall’emergenza Covid) ci siamo concentrati nel dare sostegno a quelle realtà che avevano subito maggiori restrizioni e sospensioni dell’attività, mentre nel 2021 abbiamo premiato chi aveva avuto un calo nel proprio fatturato - ha spiegato il sindaco Cristina Da Soller - . Ora questo nuovo bando: il nostro vuole essere un segnale di sostegno alle attività, in particolare quelle minori, sempre più in difficoltà nei nostri paesi. Premieremo la sinergia nel voler far conoscere sempre più il nostro borgo».

Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 10 maggio 2024. L’avviso pubblico e la modulistica per accedere ai contributi sono disponibili sul sito del Comune nella pagina appositamente dedicata.