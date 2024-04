Cison di Valmarino premia i suoi studenti più meritevoli

Avete dimostrato impegno e grande determinazione nel raggiungere i vostri obiettivi, a voi il plauso dell’intera comunità cisonese». Con queste parole il sindaco di Cison di Valmarino, Cristina Da Soller, ha annunciato la consegna delle borse di studio che sono andate ai venti giovani che, nell’anno scolastico 2022-23, hanno conseguito i migliori risultati nel proprio percorso di studi. Nella cornice del teatro La Loggia, l’Amministrazione comunale ha voluto premiare gli studenti che hanno ottenuto i voti più alti sostenendo l’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, quelli che frequentano la scuola secondaria di secondo grado e coloro che hanno superato l’esame di maturità.

«L’augurio è che questi nostri giovani riescano a raggiungere sempre i loro obiettivi, senza mai scoraggiarsi se talvolta i frutti del loro lavoro non sono immediati - ha detto ancora Da Soller - . Oltre ai ragazzi, un grazie va anche ai loro genitori, che li hanno accompagnati e hanno trasmesso il valore dell'impegno e della serietà nell’affrontare i doveri». Dopo questo momento che ha visto premiare le individualità, la parola è stata data a quattordici associazioni del territorio che hanno illustrato le proprie attività: un esempio di come l’impegno e le competenze possano e debbano essere sempre messe a disposizione della collettività. Gli stessi presidenti delle associazioni si sono rivolti ai ragazzi, invitandoli a mettersi in gioco e a dare il proprio contributo nelle varie attività che vengono svolte a favore della comunità.

A conclusione della cerimonia, il sindaco Da Soller e il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di Cison e Follina, Davide Gonaj, hanno consegnato ai neo-diciottenni una copia della Costituzione italiana, accompagnata dalla riflessione che «ognuno di noi ne è prezioso custode e deve esserne garante nella vita di ogni giorno». La serata si è conclusa con un momento conviviale alla case Marian organizzato dai genitori della Scuola dell’Infanzia Annibale Brandolini