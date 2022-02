Cambio della guardia alla Pro Loco di Cison di Valmarino: il presidente ha 28 anni

Simone Moret, 28 anni, è stato nominato dal consiglio della Pro Loco di Cison di Valmarino come nuovo presidente. Subentra a Giorgio Floriani che negli ultimi quattro anni ha guidato l'associazione. Tra le prime sfide che lo attendono c'è l'organizzazione di Artigianato Vivo ma il sogno di molti è quello di poter riproporre le "Fontane magiche", vero evento cult per i cisonesi ma anche per tanti trevigiani che non hanno mancato a neppure un'edizione in epoca pre-Covid.

"La Proloco ringrazia il presidente uscente Giorgio Floriani" si legge in un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione "per aver dato il cuore in questi ultimi 4 anni passati, tra l'altro alcuni dei piu difficili a causa delle varie problematiche legate al covid e di essere stato un punto di riferimento per tutti i volontari mettendosi a disposizione sempre in qualsiasi momento, rinunciando anche a volte, alla sua vita privata e alla sua tranquillità. È stato un presidente esemplare!! Grazie Giorgio!! Cogliamo poi l'occasione per augurare il meglio al nuovo Presidente, Simone Moret, che ieri sera si è offerto di continuare i restanti due anni di mandato, supportato dal consiglio ed evitando che si tornasse alle votazioni risparmiando soprattutto tempo essenziale da poter utilizzare per organizzare la nuova edizione di Artigianato Vivo. Facciamo un "in bocca al lupo", che la sua giovane presidenza sia una ventata d'aria fresca e che riesca a tenere unita la famiglia della proloco inserendo, magari, forze fresche che si necessitano sempre. Buon Lavoro Simone!".