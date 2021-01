Ponzano, assegnate quattro onorificenze sportive e una cittadinanza onoraria

Il 23 dicembre 2020 presso il salone della Barchessa di Villa Serena si è svolta una cerimonia di "ringraziamento per meriti sportivi" a Marta Durante, Sandra e Paolo Fugolo e Diletta Dolce. "Cittadinanaza Onoraria" post mortem per meriti culturali a Piero Pizzolon e onorificenza di "Ambasciatore della cultura" del comune di Ponzano Veneto a Maurizio Pradella.

La cerimonia, sobria ed in regola con le linee guida anti-Covid, è stata organizzata dal Comune per ringraziare i cittadini che con il proprio impegno e la propria dedizione hanno reso famosa Ponzano. Presenti il sindaco, Antonello Baseggio, l'assessore Gambarotto e l'assessore Cenedese oltre ai consiglieri comunali e, non ultimi per importanza, gli invitati che hanno reso il nostro comune un po' più speciale. Con i decreti del sindaco sono stati premiati i cittadini che con la propria azione hanno arricchito il patrimonio storico, culturale, linguistico e sportivo di Ponzano Veneto. La cerimonia di premiazione si può rivedere sulla pagina Facebook del Comune.

I premiati

Marta Durante nata il 30 agosto 2002, appartenente alla Società Atletica Ponzano che ha vinto a Modena il Campionato Italiano 2020 di Atletica Leggera disciplina dei 1500 metri juniores.

Sandra Fugolo nata il 25 gennaio 2006 che ha vinto il 28 giugno 2019 il Campionato Nazionale Individuale e il 30 giugno 2019 il Campionato Nazionale a Squadre di Ginnastica Artistica Femminile Junior 1LB.

Paolo Fugolo (papà di Sandra), nato il 17 maggio 1970 che ha vinto il 14 luglio 2019 il Campionato Nazionale di Pallavolo Misto CSI.

Diletta Dolce, nata il 27 novembre 2011 che si è classificata seconda nella Categoria “Speranze” al 40° Campionato Italiano Giovanile di Dama.

A Piero Pizzolon, nato a Ponzano Veneto il 27 luglio 1940 e mancato l'8 ottobre 2020, l'Amministrazione Comunale, con decreto del Sindaco n. 45 del 5 novembre 2020, ha conferito la cittadinanza onoraria post mortem per meriti culturali.

A Maurizio Pradella, nato il 22 settembre 1951, l'Amministrazione Comunale, con decreto del Sindaco n. 44 del 5 novembre 2020, ha conferito l'onorificenza di “Ambasciatore della Cultura” del Comune di Ponzano Veneto.