La Civica per Volpago è da sempre vicina alle donne. Lo è stata il 28 settembre, quando ha incontrato le Donne di Volpago, e lo sarà anche il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale Contro la violenza sulle Donne, per dire basta. Tutte le donne della Civica hanno voluto dare il loro contributo preparando un video messaggio, che sarà pubblicato giovedì in tutti i canali Social della Civica, affinché questo arrivi a più donne possibili. Inoltre, nei locali pubblici del Comune di Volpago del Montello, verranno affissi dei manifesti con i numeri ai quali rivolgersi in caso di necessità, perché è importante non restare al buio, ma denunciare subito. Perché le donne con gli anni sono cambiate e hanno diritto ad una indipendenza sociale, lavorativa, sentimentale. E poiché l'emancipazione femminile è un dato che non conoscerà più arresto, questo spiazza l'uomo, abituato da millenni ad esercitare un "controllo" sulla donna. Per questo motivo, è necessario che uomini e donne lavorino in sinergia, per attuare una transizione di pensiero in quei maschi che continuano a maltrattare.