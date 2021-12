Qualità della vita 2021, Treviso torna tra le prime dieci città in Italia

Pubblicata lunedì 13 dicembre la classifica "Qualità della Vita 2021" de Il Sole 24 Ore, appuntamento annuale per scoprire le città in cui si vive meglio in Italia. Dopo un 2020 segnato pesantemente dal Covid, Treviso quest'anno è risalita di ben 19 posizioni in calssifica, rientrando tra le prime dieci città a livello nazionale. Il capoluogo della Marca è decimo: Trieste prima, Milano seconda, Trento terza.

Lunedì mattina il sindaco Mario Conte è intervenuto in diretta su Radio24 per commentare i risultati della speciale classifica. La Provincia di Treviso è la seconda veneta dopo Verona (8° assoluta) ed è la seconda assoluta più sicura d’Italia in termini di criminalità. Il presidente della Provincia, Stefano Marcon, dichiara: «Ci dà estrema soddisfazione che nell’anno post pandemia la Provincia di Treviso sia entrata nella top ten delle Province dove si vive meglio. Ancor di più ci inorgoglisce vedere che il merito di questa risalita deriva anche dal primo posto assoluto ottenuto nell’indicatore “Qualità della vita delle donne”, che riguarda una delle competenze fondamentali delle Province. A testimonianza che il lavoro fatto da tutto il territorio sinora, rispetto al resto d’Italia, sta contribuendo pian piano nel difficile compito di ridurre il gap occupazionale, quello retributivo e si prosegue nella crescita femminile dal punto di vista imprenditoriale e sportivo. Bene anche gli indicatori generali sulla sicurezza e sul lavoro, oltre che sulla differenziata. Siamo secondi a livello nazionale per gli indicatori relativi alla Giustizia e alla Sicurezza, settimi a livello nazionale per indice di sportività, secondi per la raccolta differenziata, decimi per le piste ciclabili e andiamo bene in generale negli affari e nel commercio. Questo però non deve farci demordere, possiamo e dobbiamo fare meglio in questo post pandemia, dove la classifica rileva che forse il settore della cultura e degli eventi hanno sofferto maggiormente, dato lo stop a tutte le attività culturali, ricreative nell’ultimo anno e mezzo, ma vedo grande energia e vitalità nel nostro tessuto culturale e sono certo che anche quell’indicatore risalirà, facendoci guadagnare ancora posizioni. E non ci si lasci ingannare dall’indicatore basso delle librerie, si guardi invece all’indice di lettura: segno anche di un Sistema Bibliotecarie Provinciale in piena salute, con 92 biblioteche e 48.272 prestiti sinora, senza dimenticare la biblioteca digitale con oltre 7.000 titoli scaricabili, più di 3.500 download durante la pandemia. La Provincia di Treviso, nell’ambito delle sue competenze, è pronta a fare la propria parte». Novanta gli indicatori presi in considerazione, con sei gruppi di indicatore per la valutazione finale (ricchezza e consumi, affari e lavoro, ambiente e servizi, demografia e salute, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero): la graduatoria di LAB24 de Il Sole 24 Ore vede Treviso primeggiare nella parità di genere. «Un risultato che dà fiducia: la strada della ripresa è quella giusta» conclude Mario Conte.

I commenti

«Treviso è una delle dieci province italiane dove si vive meglio. Un risultato straordinario, soprattutto se consideriamo che la stessa indagine, un anno fa, metteva la nostra provincia 19 posizioni più in basso. Il lavoro degli amministratori locali, a partire dal capoluogo, Treviso, e l’impegno delle forze dell’ordine, in sinergia con tutti i protagonisti del nostro territorio, sono il fondamento su cui poggia questo eccellente risultato». Sono queste le parole del Presidente dell’intergruppo Lega-Liga Veneta, Alberto Villanova, nel commentare l’indagine sulla qualità della vita 2021 pubblicata oggi dal Sole 24 Ore.