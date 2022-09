Male incurabile, il sorriso di Claudia Ive si spegne a 46 anni

«Claudia è salita in cielo con gli angeli ma è e sarà sempre tra noi per aiutarci a diffondere luce e amore. Questa la sua missione». Michele Ferronato ha annunciato con queste parole sui social la scomparsa della moglie Claudia Ive, mancata sabato 10 settembre a soli 46 anni per un tumore contro cui ogni cura si è rivelata inutile.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Claudia Ive era molto conosciuta tra le province di Treviso e Venezia dove aveva lavorato per anni come educatrice dei bambini. Insieme al marito Michele viveva a Chiesanuova, frazione di San Donà di Piave e, negli ultimi anni, aveva insegnato in una scuola di San Stino di Livenza. Nella Marca in molti la ricordano soprattutto a Casale sul Sile dove aveva collaborato per vari progetti patrocinati dal Comune. Tra il 2017 e il 2018 aveva frequentato i corsi dell'associazione Montessori. Grande sostenitrice dei temi ambientali, degli animali e della medicina omeopatica, lascia un ricordo profondo nei giovani che ha seguito negli anni. L'ultimo saluto sarà celebrato oggi pomeriggio, giovedì 15 settembre, presso il monastero di Marango a Caorle alle ore 15. La famiglia chiede non fiori ma eventuali offerte che saranno devolute alle associazioni "Difesa Animali Sandonatese" e "Rosa per la vita Onlus".