Claudio Baglioni a Treviso, martedì il concerto al Teatro Del Monaco

Martedì sera, 24 gennaio, Claudio Baglioni tornerà al Teatro Mario Del Monaco di Treviso con il suo tour "Dodici Note", un grande show musicale che, già al momento dell'apertura delle prenotazioni, era andato sold out in pochissimi minuti.

Il concerto vedrà Claudio Baglioni esibirsi alla voce, pianoforte e altri strumenti, con i brani più celebri del suo vastissimo. Un affascinante racconto in musica, suoni e parole che sta portando l'artista sui palchi di 50 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi d'Italia. Tra questi Baglioni ha voluto tornare al Del Monaco di Treviso dove si era già esibito lo scorso aprile. In attesa di ascoltarlo domani sera dal vivo, il sindaco Mario Conte ha accolto il cantautore dedicandogli un post sui social in cui cita uno dei brandi più celebri di Baglioni: "Avrai, avrai, avrai il tuo tempo per andar lontano, camminerai dimenticando, ti fermerai sognando".