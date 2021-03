Punti vaccini, Cna Castelfranco mette a disposizione la sua sede

Il presidente Giampaolo Stocco offre gli spazi dell'associazione a sostegno della campagna vaccinale, decisiva in vista della ripresa dei rapporti sociali ed economici

Cna Castelfranco mette a disposizione la sua sala corsi e la sala visite mediche, nello stabile di via degli Olivi, per le vaccinazioni anti-Covid. Un'idea venuta al presidente di Cna Castelfranco, Giampaolo Stocco.

«Visto l’accordo della Regione con i medici di base per le vaccinazioni e la scarsità di spazi pubblici, la Cna desidera dare il proprio contributo alla campagna vaccinale, decisiva per la ripresa di una normalità nei rapporti sociali ed economici - afferma il presidente Stocco - Sappiamo che molti medici di base hanno spazi esigui e insufficienti per garantire la copertura vaccinale della popolazione, le stanze di Cna, già attrezzate, sono dunque a disposizione». Cna Castelfranco ha una consolidata tradizione di sostegno sanitario ai propri associati. Da vent’anni, infatti, offre ai propri soci la possibilità di effettuare visite mediche ed esami periodici presso la propria sede, tramite i medici aziendali.