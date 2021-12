Code ai centri vaccini: in aumento le prime dosi ai non prenotati

Prenotazioni aperte dai 18 anni in su per la terza dose di vaccino anti-Covid: in questi giorni i vax point della Marca stanno registrando un importante aumento di accessi e le code non sono mancate.

«Da una parte - spiega il direttore generale dell'Ulss 2, Francesco Benazzi - stiamo assistendo ad un aumento di persone che vogliono vaccinarsi: in media sono 700 le prime dosi somministrate ogni giorno nella Marca». In Veneto non è necessario prenotarsi per ricevere la prima dose e quindi molti prenotati per la dose "booster", arrivati al centro vaccini, si vedono costretti ad aspettare le vaccinazioni di chi è arrivato senza prenotazione. A prolungare le attese ci sarebbero poi 3/4 casi al giorno di persone "no vax" che si presentano ai centri vaccinali per creare intenzionalmente disagi e aumentare le code. La loro tecnica consiste nel fingere di volersi vaccinare: una volta arrivati all'anamnesi, però, iniziano a riempire di domande i medici dell'Ulss 2, tenendoli impegnati per diversi minuti e allungando inevitabilmente i tempi di attesa per le altre persone in coda. Dopo diversi minuti queste persone si alzano e se ne vanno indignate senza vaccinarsi.