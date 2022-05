Cantiere lungo la Noalese: «Code da Quinto a Zero Branco»

Traffico nel caos a Quinto di Treviso. Mercoledì mattina, 11 maggio, le code e i rallentamenti lungo la "Noalese" sono arrivati fino a Zero Branco dando vita ad un inizio di giornata da incubo per gli automobilisti in transito.

Da alcuni giorni infatti, all’altezza circa della Trattoria al Gallo, sono iniziati i lavori urgenti di ripristino della fognatura comunale da parte della ditta Veritas. La fine del cantiere è attesa per venerdì 13 maggio, salvo imprevisti o ritardi. Decine le segnalazioni da parte di residenti e guidatori rimasti incolonnati per diversi minuti. Mercoledì mattina il serpentone di auto ha raggiunto il supermercato Alì di Zero Branco mentre nella giornata di martedì la zona delle piscine di Quinto di Treviso ha registrato importanti incolonnamenti. Ai lavori urgenti per la rete fognaria si aggiunge anche il cantiere della nuova rotonda sulla Noalese che non ha certo aiutato i ridurre i disagi al traffico degli ultimi giorni.