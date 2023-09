Addio a "Gigetto", era il calzolaio più anziano della Marca

A Roverbasso, frazione di Codognè, era una vera e propria istituzione, il decano di tutti gli "scarperi" della Marca: di andare in pensione neanche a parlarne. Luigi Dall'Ava, da tutti chiamato come "Gigetto", si è spento alla veneranda età di 94 anni e la sua scomparsa ha destato forte commozione e cordoglio nella sua comunità, abituata a rivolgersi a lui per sistemare le calzature. Un punto di riferimento insomma. "Gigetto" lascia la moglie Elda e i figli Silvano e Maria, la sua famiglia che non l'ha mai lasciato solo, fino agli ultimi istanti della sua vita. Il funerale si svolgerà domani, mercoledì 27 settembre, presso la chiesa parrocchiale di Roverbasso che si preannuncia gremitissima in vista di questo addio così sentito.

Luigi Dall'Ava era nato il 2 settembre del 1929 e aveva festeggiato il compleanno appunto poche settimane fa. Dopo aver frequentato la scuola fino alla quinta elementare, così come si usava all'epoca, Gigetto ha iniziato a lavorare come "scarper", ad appena 11 anni di età, con un primo periodo di apprendistato per impratichirsi del mestiere che avrebbe eseguito con maestria per tutta la sua vita.

"Dopo 94 anni questa notte ci ha lasciato un pezzo di storia..e un pezzo del nostro cuore! Lo ricorderemo tutti con il suo sorriso e con la sua passione alla quale è stato dedito tutta la sua vita.. Fai buon viaggio Gigetto.. Sei nei nostri cuori la tua famiglia": così ha scritto ieri, 25 settembre, la famiglia Dall'Ava che gestisce un negozio di calzature nel centro di Roverbasso.