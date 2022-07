Muore per un tumore al fegato, cuoco saluta i colleghi con un messaggio vocale

Aveva scoperto solo un mese fa di essere malato: un tumore al fegato, emerso dagli esami propedeutici ad un'operazione di routine a cui avrebbe dovuto sottoporsi. Poi un lento e inesorabile calvario, durato pochi giorni, fino alla morte di qualche giorno fa che ha lasciato tutti quelli che lo conoscevano nel dolore, la famiglia, i colleghi e gli amici. Sono ore di lutto a Codognè per la scomparsa di Mauro Bergamo, 57 anni, molto noto per essere stato il cuoco del noto ristorante "Galileo" di Fontanelle. Poco prima di spegnersi, il cuoco ha inviato a chi lo conosceva un messaggio vocale via WhatsApp, sottolineando che quella sarebbe stata l'ultima volta che la sua voce si sarebbe sentita: gli ultimi giorni aveva scelto di trascorrerli a casa, abbracciato dai suoi cari. Mauro Bergamo lascia la moglie Katia e il figlio Luca, tornato dalla Germania dove si trova per motivi di lavoro, la madre Edda e le sorelle Ornella e Loretta.

"Avvisiamo i gentili clienti che oggi il locale rimarrà chiuso per Lutto. E’ venuto a mancare il nostro cuoco Mauro Bergamo. Ciao Mauro grazie per questi anni passati assieme R.I.P": così ha scritto il titolare del ristorante, Max Cappellotto, sulla pagina Facebook del locale. Il funerale si terrà alle 15.30 di domani, sabato 15 luglio, presso la chiesa parrocchiale di Codognè. Il rosario è previsto invece stasera, 15 luglio, alle 19.30.