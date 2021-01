Covid, stroncato storico collaboratore del volley Codognè

Volley trevigiano in lutto per la scomparsa di Pietro Sanson,, per tutti Piero, storico collaboratore del Codognè e notissimo in tutto l'ambiente della pallavolo di Marca per la sua grande umanità e generosità. Piero è mancato domenica scorsa, all'età di 70 anni, a causa del Covis-19: era ricoverato da venti giorni presso l'ospedale di Vittorio Veneto. Lascia la moglie Anna, i figli Daniel e Christine, la sorella Annelisa oltre ai nipoti Ginevra, Erika e Matteo, la nuora Barbara e il genero Mirko. Il funerale di terrà martedì 26 Gennaio alle ore 15 presso la chiesa Arcipretale di Sant’Andrea di Codognè.

«Ciao Piero, Nostro "Primario" -si legge sulla pagina Facebook del volley Codognè- Il tuo aiuto prezioso per il nostro Volley Codogné è stato fondamentale in tutti questi anni.. Sei stato una colonna portante, esempio di dedizione, vivace partecipazione e passione per tante generazioni di atlete, dirigenti e tifosi bianco e blu! Continua ad aiutarci e a sostenerci anche da Lassù. Grazie di cuore! La Tua grande "famiglia" del Volley Codogné».

«Solo ieri -scrive in una nota la Fipav Treviso- eravamo felici per la ripartenza del Campionato di Serie B, un segnale di speranza. Oggi ci è giunta una notizia che ci ha fatto venire un brivido e che ci rattrista molto. È venuto a mancare Piero Sanson, storico collaboratore del Volley Codognè. Una persona che senza dubbio ha fatto dell’amore per il Volley una delle colonne portanti della propria vita. Il Presidente ed il Consiglio porgono le più sentite condoglianze alla famiglia ed alla società».