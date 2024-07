Col San Martino, lavori completati: il mercato torna in piazza Emigrante

Da martedì 16 luglio il mercato settimanale di Col San Martino tornerà nella consueta sede di piazza Emigrante. Dopo i lavori di demolizione e rifacimento di una parte della pavimentazione, del marciapiede e dell’illuminazione pubblica che hanno comportato il momentaneo spostamento del mercato in piazza Rovere, le 18 bancarelle torneranno al loro posto come da cronoprogramma.

«Grazie al finanziamento di 75.500 euro, ottenuto a valere sul Bando per il finanziamento di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio - spiega il sindaco Mattia Perencin - siamo riusciti a realizzare questo intervento di riqualificazione dell’area, destinata anche al mercato settimanale: è stata ripristinata la pavimentazione in porfido danneggiata e rovinata dal tempo, rifatta la nuova illuminazione pubblica a led e sono state inoltre predisposte delle colonnine elettriche, affinché gli ambulanti del mercato possano collegare i loro banchi. Nel periodo autunnale, infine, saranno piantumati nuovi alberi in sostituzione di quelli che sono stati tolti per motivi di sicurezza».