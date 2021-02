Coldiretti Conegliano raddoppia e apre un nuovo ufficio di zona

La Zona Coldiretti di Conegliano Veneto ha un nuovo ufficio. L’apertura è fissata per il 1 marzo. Si trova a San Vendemmiano, in via Venezia n. 21, lungo la Pontebbana - al primo piano sopra il Maxizoo. Il progetto di garantire agli imprenditori associati alla Coldiretti coneglianese, il cui ambito riguarda 14 comuni dell’area circostante, degli spazi maggiormente adeguati e più opportuni per le consulenze aziendali è andato a buon fine. Il nuovo ufficio Zona della Coldiretti di Conegliano risponde a tutte le caratteristiche che erano state individuate per garantire un miglioramento sostanziale: “Per noi la nuova sede vuol dire un nuovo modo di lavorare, più efficiente e più vicino alle nostre imprese” ha sottolineato il presidente Giorgio Polegato nella comunicazione ai soci.

Dal 1 marzo l’apertura, mentre per l’inaugurazione ufficiale si attenderà la fine dell’emergenza sanitaria. Il dato più eloquente della novità immobiliare è che la superficie della nuova sede ha una grandezza pari al doppio della vecchia. I nuovi spazi garantiranno la massima privacy nelle consulenze. In questi vi lavoreranno vari tecnici all’ufficio CAA ed all’ufficio del servizio vitivinicolo, cinque fiscalisti nell’area CAF, il funzionario del Patronato Epaca e il Capo Zona. Immancabile una sala del Consiglio zonale. All’esterno parcheggi riservati.