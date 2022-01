Nella Marca domani scatta la consegna di 100 pacchi solidali

Pulsa il cuore di Coldiretti Treviso che domani avvia la nuova campagna solidale promossa da “Campagna Amica e Filiera Italia” a favore delle famiglie trevigiane più bisognose. 5 tonnellate di cibi e bevande di qualità saranno destinati a 100 nuclei familiari grazie alla collaborazione della Coldiretti trevigiana con amministrazioni comunali, parrocchie e onlus con finalità sociale. L’iniziativa vede protagonista anche Giovani Impresa Treviso. “La solidarietà non deve fermarsi mai – spiega Giorgio Polegato, presidente di Coldiretti Treviso – Le realtà nazionali che compongono questa squadra solidale straordinaria dimostrano di avere una grande sensibilità. Siamo orgogliosi di questo e del fatto che Coldiretti è in prima linea. Il nostro grazie va poi ai sindaci, agli assessori, ai parroci e ai presidenti di associazioni di volontariato che si danno un gran da fare per aiutare chi realmente ha bisogno”.

“Ogni famiglia è destinataria di un pacco di oltre 50 chili con prodotti 100% Made in Italy – spiega Giuseppe Satalino, direttore di Coldiretti Treviso – che contiene cibo di grande qualità: dalla pasta ai legumi, dalla passata di pomodoro al cotechino, dal prosciutto crudo alla farina, dal Grana Padano al Parmigiano Reggiano, dal Provolone al latte UHT, dall’olio extra vergine di oliva alla mortadella, dalla carne in scatola al mascarpone, dai biscotti per bambini agli omogeneizzati”. L’iniziativa è stata resa possibile dalla partecipazione di: Conad, Enel, Intesa San Paolo, Philip Morris Italia, Snam, Eni, Grana Padano, Granarolo, Generali, Rigamonti, Poste Italiane, Parmigiano Reggiano, Montana, Casillo, Le Stagioni d’Italia, Virgilio, Plasmon, Casa Modena, Ferrovie Italiane, Terna, Novamont, Pomì, Gardalatte, Banco BPM, Unioncamere e Codacons.