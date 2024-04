Colle Umberto, 115.000 euro per completare i lavori su SP 71 e SP 42

Continua il piano di interventi di messa in sicurezza della rete viaria provinciale. La Provincia di Treviso segna un’altra spunta sugli interventi cofinanziati nell’ambito dei bandi viabilità dedicati ai Comuni: si tratta dei lavori di riqualificazione di due incroci stradali a Colle Umberto, dal valore complessivo di 230.000 euro e finanziati per 115.000 euro dalla Provincia, precisamente l’incrocio tra la SP 42 e la SP 71, con allargamento della SP 42 in via Kennedy, e la creazione di una corsia di accumulo per l’attraversamento dell’incrocio in sicurezza.

«Dal 2019 a oggi, grazie ai bandi a supporto dei Comuni per la realizzazione di opere di miglioramento e messa in sicurezza della viabilità (rotatorie, piste ciclo-pedonali, riqualificazione incroci stradali a rischio ecc.), la Provincia ha messo a disposizione delle Amministrazione oltre 13.000.000 euro» le parole del presidente della Provincia di Treviso «risorse che stanno contribuendo a cofinanziare progetti già completati, in corso e in programmazione nei prossimi mesi».